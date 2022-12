Transfermarkt: Holt Manchester United ausgerechnet Portugals Ronaldo-Backup?

Man wolle sich also auf dem Transfermarkt umsehen und bei einer passenden Gelegenheit zuschlagen. Ronaldo hatte United nach einem kontroversen Interview verlassen, sein Vertrag wurde zu Beginn der Weltmeisterschaft in Katar aufgelöst.

Wie The Athletic berichtet, ist ten Hag ein großer Fan von Goncalo Ramos. Also genau dem Mann, der Ronaldo im WM-Achtel- und Viertelfinale in der portugiesischen Nationalmannschaft aus der Startelf verdrängt hatte. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)