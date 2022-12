Sasha Banks offenbar vor Sensations-Wechsel: "Stand jetzt ist sie fertig mit WWE"

Mercedes Varnado alias Sasha Banks lässt WWE angeblich im neuen Jahr hinter sich. Ein Auftritt bei NJPW in Japan soll fix sein, die Spekulationen um AEW nehmen Fahrt auf.

Das erste großen Wrestling-Beben des Jahres 2023 nimmt Gestalt an: Die Anzeichen verdichten sich, dass Ex-Damenchampion Mercedes Varnado alias Sasha Banks WWE verlässt und womöglich bei Konkurrent AEW aufschlägt.

Konkreter als bislang berichtet nun der gewöhnlich gut informierte Dave Meltzer in seinem Wrestling Observer Radio: Die 30-Jährige habe schon eine feste Vereinbarung über „mehrere“ Auftritte bei einer anderen Liga, der mit AEW kooperierenden Japan-Promotion NJPW. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Demzufolge sei klar, dass Varnado - auch bekannt aus der Star-Wars-Serie „The Mandalorian“ - ab dem 1. Januar Free Agent sei, außer es komme noch zu einer überraschenden Wende. „Stand jetzt ist sie fertig mit WWE“, so der O-Ton Meltzers. Zuvor hatte schon der ebenfalls zuverlässige Mike Johnson vom Pro Wrestling Insider von einem Auftritt Varnados bei NJPW berichtet.

Die Berichte nähren die Gerüchte, dass Varnado die Mystery-Partnerin von Saraya (ehemals Paige) ist, die AEW für die große Dynamite-Episode am 11. Januar für ein Match gegen Damenchampion Jamie Hayter und Britt Baker angekündigt hat - in dem über 17.000 Fans fassenden Kia Forum In Los Angeles.