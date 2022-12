Ausrufezeichen gegen Bayern - Bonn wieder an der Spitze

Die Telekom Baskets Bonn haben sich im Spitzenspiel der easyCredit BBL gegen Vizemeister Bayern München eindrucksvoll durchgesetzt und die Tabellenführung zurückerobert. Durch den klaren 78:68 (41:34)-Heimerfolg zogen die Bonner wieder an Meister Alba Berlin vorbei, der FC Bayern (8:2) ist nur noch Dritter. ( Service: Ergebnisse der easyCredit BBL )

Die Bonner trafen vor der Pause exzellent von der Dreierlinie und konnten sich absetzen. Besonders Jeremy Morgan bereitete den Bayern Probleme. Auch in der zweiten Hälfte hatten die Hausherren um ihre Topscorer TJ Shorts (21 Punkte) und Morgan (20) alles im Griff. Der Vorsprung wuchs weiter an, die Bayern konnten nicht mehr für Spannung sorgen. Bester Werfer der Gäste war Cassius Winston (14). (Ausgewählte Spiele der easycredit BBL LIVE im TV auf SPORT1 )

BBL: Ludwigsburg festigt Rang vier

Alba hatte sich am Samstag durch einen Arbeitssieg vorübergehend an die Spitze gesetzt. Zwei Tage nach der Abfuhr in der EuroLeague gegen Fenerbahce Istanbul (75:104) kam der Double-Gewinner gegen Abstiegskandidat medi Bayreuth zu einem 91:83 (40:49).