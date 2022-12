Anzeige

Handball, HBL: Kiel jubelt dank Patzer von der Konkurrenz! THW nach Füchse-Pleite gegen Magdeburg an der Spitze Kiel jubelt dank Konkurrenz-Patzer

Der THW Kiel ist Tabellenführer der Handball-Bundesliga © afp/afp/SID/ROBERTO PFEIL

SID

Der THW Kiel ist neuer Tabellenführer der HBL. Die Norddeutschen feierten den siebten Sieg in Serie und profitieren von der Niederlage der Füchse.

Titelverteidiger SC Magdeburg hat Rekordmeister THW Kiel in der Handball-Bundesliga zur Ablösung des bisherigen Tabellenführers Füchse Berlin verholfen.

Kiel eroberte durch Berlins erste Niederlage seit dem 6. November beim 31:32 (13:15) im Topspiel gegen den Meister und seinen siebten Sieg in Serie mit 24:22 (17:10) gegen die MT Melsungen die Spitze.

Kiel geht mit einem Punkt Vorsprung auf Berlin in die letzte Runde der ersten Saisonhälfte. Magdeburg liegt bei zwei Spielen Rückstand mit fünf Zählern weniger hinter den Rhein-Neckar Löwen, die 36:33 (22:15) gegen Abstiegskandidat Frisch Auf Göppingen gewannen, auf Rang vier.

Das Team von der Elbe überstrahlte durch den Erfolg in der Hauptstadt Kiels Vormarsch an die Spitze. Der SCM führte in Berlin dank seines zehnfachen Torschützen Gisli Kristjansson viereinhalb Minuten vor Schluss zwar mit drei Toren, geriet aber danach noch einmal unter Druck und musste bis zum Schluss um seinen siebten Pflichtspielerfolg nacheinander bangen.

Siewert hadert: „Waren am Ende Kleinigkeiten“

„Nach 15 Minuten waren wir die bessere Mannschaft. Der Druck wurde größer, als die Jungs gemerkt haben, dass was geht. Aber das ist Leistungssport, und wir haben Freude an dem Gefühl, alles richtig gemacht zu haben“, kommentierte Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert am Sky-Mikrofon den Arbeitssieg des Klub-Weltmeisters an der Spree.

Sein Kollege Jaron Siewert hätte sich wenigstens einen Punkt als Lohn für die Bemühungen seiner Spieler gewünscht: "Wir laufen dem Rückstand lange hinterher. Am Ende waren es Kleinigkeiten, die das Spiel entschieden haben. Dennoch können wir am Ende das Unentschieden fast noch nach Hause bringen. Natürlich ist es beschissen, zu verlieren. Wir müssen jetzt den Kopf hoch bekommen und haben noch zwei Bundesligaspiele, die wir gewinnen müssen. Dann haben wir eine gute Ausgangslage für das kommende Jahr."

Die beste Ausgangsposition im Rennen um die Herbstmeisterschaft hat allerdings Kiel. Gegen Melsungen sorgte Nikola Bilyk trotz des klaren Pausenvorsprungs erst elf Sekunden vor der Schlusssirene für den Heimsieg und die umjubelte Tabellenführung.