Der Weg zum WSOP Main Event 2023

Morgen ab 21h beginnt bei SPORT1 die umfangreichste Berichterstattung zu einer WSOP in der TV-Geschichte. 50 Folgen lassen die WSOP 2022 erstrahlen. Bei GGPoker kann man sich nun für die WSOP 2023 qualifizieren.

Jeder Pokerspieler träumt davon, mindestens einmal im Leben beim Main Event der World Series of Poker in Las Vegas um Millionen Dollars an Preisgeldern und das wichtigste Bracelet der Pokerwelt zu spielen. Mit GGPoker, dem offiziellen Partner der WSOP, kann man sich diesen Traum jetzt erfüllen.