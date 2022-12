Fußball, Frauen: Perfekte Hinrunde! Wolfsburg makellos in die Winterpause

Der VfL Wolfsburg krönt seine überragende Hinserie in der Frauen-Bundesliga. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger vor der Winterpause ist komfortabel.

Die Fußballerinnen von Double-Gewinner VfL Wolfsburg haben auch ihr zehntes Saisonspiel in der Frauen-Bundesliga gewonnen und gehen mit makelloser Bilanz in die Winterpause. ( Service: Ergebnisse der Frauen-Bundesliga )

Der Titelverteidiger steht nach einem 3:0 (2:0) gegen den SV Meppen bei 30 Punkten, der Vorsprung an der Spitze beträgt weiter fünf Zähler.

Tabea Waßmuth per Doppelpack (17./22.) und Pauline Bremer (73., Foulelfmeter) trafen für Wolfsburg, das in der Bundesliga den 21. Dreier in Serie holte. Zum bislang letzten Mal ließ der VfL exakt vor einem Jahr Punkte liegen (11. Dezember 2021).