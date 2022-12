WM 2022: Frankreich-Star Rabiot irritiert mit Kane-Aussage

Kane-Fehlschuss Schuld am Aus? Henderson reagiert

Harry Kane verschießt, Frankreich jubelt. Für Adrien Rabiot ist der folgenschwere Patzer des England-Stars gar „Gerechtigkeit“. In England wird gegen den Schiedsrichter gewütet.

„Ein Witz von Schiedsrichter“

Vor allem eine Szene aus der ersten Halbzeit, als Harry Kane an der Strafraumkante von Dayot Upamecano gefoult wurde, blieb bei vielen England-Fans in Erinnerung. Die Pfeife von Sampaio war still geblieben.