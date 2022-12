Geiger zur Halbzeit Achter - Kubacki führt

Die deutschen Skispringer dürfen zum Abschluss des Heim-Weltcups in Titisee-Neustadt nur noch leise auf eine Podestplatzierung hoffen.

Die deutschen Skispringer dürfen zum Abschluss des ersten Heim-Weltcups der Saison in Titisee-Neustadt nur noch leise auf die nächste Podestplatzierung hoffen. Nach dem ersten Durchgang auf der Hochfirstschanze liegt Team-Weltmeister Karl Geiger (Oberstdorf) als bester DSV-Adler auf dem achten Platz, ihm fehlen rund fünf Meter zum Podest.

Der 29 Jahre alte Allgäuer flog auf 132,0 m (132,0 Punkte) zurück. Am Freitag hatte Geiger mit Platz drei im ersten Einzelspringen in Titisee-Neustadt für die ersten Podestplatzierung der deutschen Männer in diesem Winter gesorgt.