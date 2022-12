Hockey-Männer verpassen Titel bei Hallen-EM

Die Männer des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) haben am Tag nach dem Titel der Frauen den Sieg bei der Hallen-Europameisterschaft in Hamburg verspielt.

Doppel-Triumph zu Hause verpasst: Die Männer des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) haben am Tag nach dem Titel der Frauen den Sieg bei der Hallen-Europameisterschaft in Hamburg verspielt. Das Team um Rekordnationalspieler Tobias Hauke, der seine internationale Karriere mit einer Enttäuschung beendete, verlor das Finale gegen Weltmeister Österreich mit 1:2 (1:1).

Kapitän Paul Dösch brachte die offensiv etwas aktivere deutsche Mannschaft per Siebenmeter in Führung (10.). Fabian Unterkircher schlug in einer recht unspektakulären ersten Hälfte für den Weltmeister zurück (18.).