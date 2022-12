Hallenhockey-EM: Kein Happy End für Doppel-Olympiasieger

Die Hallenhockey-EM in Hamburg ist ohne Happy End aus deutscher Sicht zu Ende gegangen. Für einen Doppel-Olympiasieger ist es ein bitteres Karriereende.

Die Männer des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) haben am Tag nach dem Titel der Frauen den Sieg bei der Hallen-Europameisterschaft in Hamburg verspielt.

Kapitän Paul Dösch brachte die offensiv etwas aktivere deutsche Mannschaft per Siebenmeter in Führung (10.). Fabian Unterkircher schlug in einer recht unspektakulären ersten Hälfte für den Weltmeister zurück (18.).