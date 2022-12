WM 2022: Portugal als die "dümmste Mannschaft" abgestempelt - wegen Ronaldo

Portugal scheitert bei der WM in Katar an Marokko. Einen TV-Experten überrascht das nicht: Für Jan Age Fjörtoft ist das Team von Cristiano Ronaldo gar die „dümmste Mannschaft“ überhaupt.

Was den ehemaligen Bundesliga-Spieler so irritiert hatte? Ein Eckball kurz vor Schluss, als Portugal dringend ein Tor brauchte, um die Halbfinal-Hoffnungen am Leben zu erhalten.

Generell habe Portugal „nur einen Plan A“ gehabt, monierte der 55-Jährige: „Die letzten 20 Minuten war es nur noch ein Hin und Her. So etwas will ich nicht sehen. Das war so langweilig.“