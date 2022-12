WM 2022: Kane und das Elfer-Drama - ein Fehlschuss mit kurioser Vorgeschichte

Harry Kane und sein folgenschwerer Fehlschuss in den Nachthimmel von Al-Khor - es musste so kommen.

Als Kane den Ball in den Himmel jagte

Kane tritt also vom Punkt an - und haut den Ball links unten sicher ins Netz. Doch Wilkinson, dessen goldener Kick England 2003 zum Rugby-Champion gemacht hatte, schimpft: "Nein, nein, du machst alles falsch!" Dass Kane protestiert ("Aber er war doch drin!"), ficht ihn nicht an.

„So geht das!“ Kane wendet ein: „Aber der ging doch meilenweit drüber!?“ Naja, meint Wilkinson, „auf diese Weise habe ich die WM mit England gewonnen...“ Also tritt Kane erneut an - und jagt den Ball unter dem Applaus von Wilkinson in die Wolken. „Viel besser, Harry. So geht das!“ - „Sicher?“ - „Yeah!“