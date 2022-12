Biathlon: Sorgenkind Franziska Preuß gelingt ein wichtiger Durchbruch

Zum ersten Mal in diesem Winter fand die zuletzt von viel Pech und gesundheitlichen Problemen verfolgte Staffel-Weltmeisterin von 2015 am Schießstand voll ihren Rhythmus und blieb fehlerfrei.

Das DSV-Quartett mit Startläuferin Anna Weidel, Preuß, Vanessa Voigt und Denise Herrmann-Wick belegte im Rennen über 4x6 km am Ende den vierten Platz. Schlussläuferin Herrmann-Wick büßte einen der ersten drei Plätze mit vier Nachladern ein. Zum Weltcup-Auftakt in Kontiolahti war das DSV-Team noch auf Rang zwei gelandet.

Franziska Preuß erstmals fehlerfrei

„Ich war gestern schon geknickt, dass es am Schießstand nicht hingehauen hat“, berichtete die tragische Olympia-Heldin Preuß im ZDF: „Ich habe versucht, heute lockerer zu bleiben und auf das zu vertrauen, was ich eigentlich kann und was im Training immer hinhaut.“

Im selben Atemzug machte Preuß aber auch deutlich, wie sehr ihre Infekt-Serie in dieser Woche immer noch belastet und auch für ihren Schießstand-Frust verantwortliche waren: „Das war nicht nur eine Kopfsache. Ich merke, ich nicht bin nicht so im Besitz meiner Kräfte, man sieht das an meinem Puls, ich war das ganze Rennen im roten Bereich. Das kenne ich so nicht von mir. Das summiert sich dann und man steht am Schießstand einfach und wackelt nur noch. Ich hab heute versucht, auf der Runde Körner gespart, dass der Puls nicht oben wegschießt - und es hat zum Glück funktioniert.“