Tennis: Nick Kyrgios rechnet mit seinem Heimatland ab

In der Winterpause im Tennis spielen zahlreiche Top-Stars ein Exhibitionsturnier in Saudi-Arabien. Das hagelt Kritik, die Nick Kyrgios nicht nachvollziehen kann.

Wimbledon-Finalist Nick Kyrgios hat das beste Jahr seiner Karriere hinter sich - aber er fühlt sich in seiner australischen Heimat immer noch nicht ausreichend respektiert.

„Es ist nicht einfach für mich, alles auszublenden, was in Australien Negatives über mich und meine Familie gesagt wurde“, hielt der 27-Jährige im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AAP fest - und benannte dies auch als Faktor bei seiner Entscheidung, nicht im Davis Cup für sein Land anzutreten: „Es ist interessant, dass sie einerseits wollen, dass ich spiele, andererseits aber immer Kritik üben.“

Nick Kyrgios nimmt Australien mangelnde Wertschätzung übel

Auch der Zuspruch, den er nach dem Final-Coup in Wimbledon erhalten hätte, hat Kyrgios nicht ganz milde gestimmt: „Ja, gab es, aber ich vergesse nicht die ersten sieben Jahre meiner Karriere. Sie können sich da nicht einfach die Rosinen rauspicken.“ Er habe das Gefühl, „dass ich in diesem Jahr erstmals den Respekt erhalten habe, den ich schon in meinem ersten Jahr auf der Tour bekommen hätte sollen“.