WM 2022: Harry Kane wird von Teamkollegen geschützt - Kameramann verteidigt

Harry Kane ist nach dem bitteren Aus mit der englischen Nationalmannschaft am Boden - und wird von seinen Kollegen geschützt.

Oder vor ihn, wie im Fall von Jordan Pickford. Der Torhüter der Three Lions schritt entschieden dazwischen, als Kane, der die große Chance zum Ausgleich beim 1:2 gegen Frankreich im WM-Viertelfinale per Elfmeter vergeben hatte, nach Spielende von einem Kameramann in Großaufnahme eingefangen werden sollte. (DATEN: WM-Spielplan 2022)