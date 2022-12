Biathlon: Ein Hobby-Rapper mit deutschem Pass nähert sich der Weltspitze

Der in Deutschland geborene Schweizer Niklas Hartweg hat neben seiner Biathlon-Karriere auch mehrere Rap-Alben veröffentlicht. In diesem Winter einen großen Sprung hingelegt.

Ein Hobby-Rapper sorgt im Biathlon für Furore: Der junge Deutsch-Schweizer Niklas Hartweg zählte zu den großen Überraschungen des Weltcup-Auftakts und will seine Form nun auch in Hochfilzen unterstreichen.

Der 22 Jahre alte Hartweg - im vergangenen Jahr Nummer 74 im Gesamtweltcup - vollzog in Kontiolahti einen großen Sprung: Über die 20 km im Einzelrennen wurde er ohne Schießfehler Zweiter hinter dem Schweden Matin Ponsiluoma. Im Vorjahr war ein 17. Platz in Antholz das beste Ergebnis für den Junioren-Weltmeister von 2019.

Hartweg ist in Karlsruhe geboren und hat als Sohn eines deutschen Vaters auch die deutsche Staatsbürgerschaft, ist aber in der Schweiz und zwischenzeitlich in England aufgewachsen. Mit seinem Coup in Finnland sorgte er vor allem in der sportlichen Heimat Aufmerksamkeit und lenkte damit auch den Blick auf seine nicht alltägliche Zweitkarriere: Unter seinem Künstlernamen „Nik Perry“ hat er schon mehrere Rap-Alben veröffentlicht.