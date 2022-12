ZDF: 9,14 Mio. sehen Frankreichs Sieg gegen England

Den 2:1-Erfolg von Weltmeister Frankreich im letzten WM-Viertelfinale gegen England haben in der Live-Übertragung im ZDF am Samstagabend durchschnittlich 9,14 Millionen Fußball-Fans gesehen. Der Marktanteil betrug 33,4 Prozent. Die Reichweiten bei den WM-Spielen nehmen damit in den entscheidenden Turnierspielen doch wieder zu.

Es war die höchste Quote für ein WM-Spiel in Katar ohne deutsche Beteiligung. Das ZDF überbot damit die 8,04 Millionen (MA: 30,7 Prozent) der ARD am Freitagabend beim Elfmeter-Thriller zwischen Argentinien und den Niederlanden (2:2 n.V., 4:3 i.E.). Die höchste Quote im deutschen TV bei der WM am Persischen Golf resultiert immer noch vom Duell in der Gruppenphase zwischen Deutschland und Costa Rica im Ersten (17,43 Mio./MA: 53,7 Prozent).