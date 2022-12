Formel 1: Romain Grosjean mit deutlicher Kritik an Mick Schumachers Ausbootung

Deutsche F1-Ära vor dem Ende? "Es fehlt an Qualität!"

Dass sein Ex-Arbeitgeber stattdessen Nico Hülkenberg zurückholt, sei „nicht die Entscheidung, die ich getroffen hätte“, formulierte er. Demnach hätte Grosjean den 23-Jährigen auch im kommenden Jahr in das Cockpit gesetzt.

Grosjean würde Schumacher behalten

„Mick Schumacher hatte ein gutes Saisonende, und es gab eigentlich nicht wirklich einen Grund, etwas zu verändern. Aber das Team wollte eben einen anderen Fahrer“, so der Franzose weiter.

Im Jahr 2022 hatte Schumacher seine zweite F1-Saison absolviert. Nach einem schwachen ersten Jahr, in dem er mit dem langsamsten Auto im Feld keine Punkte holen konnte, fuhr er in Jahr zwei immerhin zwölf Punkte ein und wurde 16. in der Fahrerwertung. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)