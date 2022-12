WM 2022: HARRY PAIN! Englands Presse nach Kane-Drama im Tal der Tränen

England scheitert im Viertelfinale der WM an Frankreich, erneut gibt es ein Drama vom Punkt. Die englische Presse leidet, ist aber auch stolz auf die Three Lions.

Was für ein bitteres WM-Aus für England!

Die Three Lions scheitern in Katar trotz starker Leistung denkbar knapp an Titelverteidiger Frankreich, Kapitän Harry Kane jagt kurz vor Schluss einen Elfmeter über das Tor.