WWE: Früherer Champion geht in den Drittkader NXT

Kofi Kingston und Xavier Woods von The New Day sind neue Tag-Team-Champions bei NXT - und verbleiben dort offenbar für längere Zeit.

Überraschung bei der weltgrößten Wrestling-Liga: Der ehemalige WWE-Champion Kofi Kingston und sein Partner Xavier Woods sind neue Tag-Team-Champions des Drittkaders NXT - und lassen sich offenbar dauerhaft in das Talent-Aufbauprogramm versetzen.

Bei dem Event Deadline in der Nacht zum Sonntag besiegten The New Day das britische Duo Pretty Deadly und nahmen ihnen damit die Titel ab.