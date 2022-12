WM 2022: Portugal-Routinier Pepe spielte gegen Marokko mit gebrochener Elle

Portugals Abwehr-Routinier Pepe hat bei der 0:1-Niederlage im Viertelfinale der WM in Katar gegen das Überraschungsteam aus Marokko einen Bruch der Elle im linken Arm erlitten.

Das gab der Verband nach Untersuchungen in einem Krankenhaus in Doha bekannt. Der 39-Jährige amtierte bis zur Einwechselung von Superstar Cristiano Ronaldo als Kapitän des Europameisters von 2016 gegen die Nordafrikaner und wurde nach Abpfiff unverzüglich in ein Krankenhaus gebracht. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)