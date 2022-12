Der Neuer-Schock und die Folgen! Flick bestürzt - so plant der Bayern-Star

In seinem Urlaub verletzt sich Bayern-Kapitän Manuel Neuer schwer. SPORT1 weiß, wie es für Neuer nun bei den Bayern und in der Nationalmannschaft weitergeht.

SPORT1 hat erfahren, wie es für Neuer beim FC Bayern und in der DFB-Auswahl weitergehen soll.

Neuer denkt nicht an Karriereende

Zunächst einmal wird der Kapitän der DFB-Auswahl noch einige Tage zur Beobachtung in der Klinik in Murnau bleiben. Sobald seine Ärzte grünes Licht geben, will Neuer umgehend mit der Reha beginnen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)