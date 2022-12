FC Bayern: "Bei ihm kommt alles zusammen" - Reaktionen zum Schock um Manuel Neuer

„Dass Manuel so einen Unfall hatte, ist fürchterlich“, meinte Salihamidzic - auch sonst ist das Mitgefühl nach der schweren Verletzung groß . (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

So meldete sich Neuers Ex-Kollege Jérôme Boateng schnell und schrieb: „Gute Besserung.“ Dazu fügte er ein Ziegen-Emoji an, um auszudrücken, dass Neuer der GOAT, also der beste Keeper der Geschichte sei.