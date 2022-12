WM 2022: "Beraubt"- Kein England-Elfmeter?! Upamecano im Glück

Der französische Bayern-Profi brachte im WM-Viertelfinale gegen England (England - Frankreich JETZT im LIVETICKER) Harry Kane in der 25. Minute nach einem Zweikampf an der Strafraumgrenze zu Fall. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

Upamecano foult Kane: Lineker schimpft

In der Halbzeit hatte Lineker aber bereits gegen den Schiedsrichter nachgelegt: „Ein hundertprozentiger Elfmeter für Kane.“ Zudem erkannte er auch ein klares Foul an Bukayo Saka in der Entstehung des französischen Führungstreffers. Auf dieses ging auch Per Mertesacker, Experte im ZDF, ein.