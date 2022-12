DFB: "Willst du mich loswerden?" - Mertesacker spricht über Spekulationen als Bierhoff-Nachfolger

Der Vertrag von Oliver Bierhoff wurde nach dem WM-Debakel des DFB-Teams aufgelöst. Derzeit ist der Verband auf der Suche nach einem Nachfolger. Per Mertesacker spricht über ein mögliches DFB-Engagement.

Der DFB ist derzeit auf der Suche nach einem Nachfolger von Oliver Bierhoff. Nach 18 Jahren wurde sein noch laufender Vertrag im Anschluss an das frühe WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft aufgelöst.

Auch der Name Per Mertesacker fiel hin und wieder. Beim ZDF fühlten daher am Samstag Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Experte Christoph Kramer dem Weltmeister von 2014 auf den Zahn.