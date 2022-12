Portugal-Star wittert WM-Verschwörung! Ist alles schon abgesprochen?

Pepe erhebt nach dem WM-Aus für Portugal schwere Vorwürfe in Richtung Schiedsrichter, dabei vergibt er selbst die große Chance zum Ausgleich. Von den Experten erntet der Verteidiger deutliche Kritik.

„Es ist unzumutbar, dass uns heute ein argentinischer Schiedsrichter (Facundo Tello, Anm. d. Red.) pfeift, nach allem, was gestern passiert ist, wie sich Messi die ganze Zeit beschwert hat“, sagte der Abwehrspieler des FC Porto nach dem bitteren 0:1 gegen Marokko.

Pepe wittert Verschwörung für Argentinien

„Nach allem, was ich heute gesehen habe, können sie Argentinien den Titel direkt geben“, wütete Pepe vor laufender Kamera.

Der einmal mehr nur eingewechselte Superstar Cristiano Ronaldo verschwand anschließend unter Tränen in den Katakomben .

Auch eine späte Gelb-Rote Karte gegen Marokkos Walid Cheddira (90.+3) änderte nichts mehr am portugiesischen Schicksal - unter anderem, weil Pepe selbst in der siebten Minute der Nachspielzeit aus fünf Metern freistehend rechts am gegnerischen Tor vorbeiköpfte.