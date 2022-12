WM 2022: Bono historisch gut! Marokko gegen Portugal wieder ohne Gegentor

Marokkos Torwart Bono führt sein Team mit einigen Paraden sensationell in das WM-Halbfinale. Durch das nächste Zu-Null-Spiel sorgt Bono für ein Novum.

Beim 1:0-Viertelfinalsieg gegen den Favoriten aus Portugal ist Marokkos Keeper Yassine Bounou wieder einmal zum Erfolgsgarant geworden. Es ist sein drittes Spiel ohne Gegentreffer bei der WM in Katar.

Auch gegen die Portugiesen verteidigte Marokko sehr diszipliniert und konnte sich einmal mehr auf seinen überragenden Keeper verlassen, der unter anderem mit einer spektakulären Parade gegen Joao Félix den Sieg festhielt (83.). Nach der Partie wurde Bono zum zweiten Mal in Folge zum Man of the Match gekürt.