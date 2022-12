Marokkos WM-Märchen wird historisch: Auch Ronaldo ist raus

Marokko treibt das afrikanische Fußball-Märchen in historische Dimensionen - und hat den Traum des erneut nur eingewechselten Altmeisters Cristiano Ronaldo vom WM-Titel brachial zerstört. Die Sensationsmannschaft des Turniers rang auch den früheren Europameister Portugal mit 1:0 (1:0) nieder und steht als erstes Team des Kontinents in einem WM-Halbfinale.

Ein wuchtiger Kopfball von Youssef En-Nesyri (42.) entschied den Schlagabtausch mit den Südeuropäern, in der Vorschlussrunde am Mittwoch wartet mit Titelverteidiger Frankreich oder dem EM-Zweiten England in jedem Fall das nächste Schwergewicht. Nach den bisherigen Vorstellungen der Mannschaft von Walid Regragui in Katar lässt sich getrost sagen: Na und? Fehlen wird Marokko dann allerdings Walid Cheddira, der in der wilden Abwehrschlacht der letzten Minuten Gelb-Rot sah (90.+3).