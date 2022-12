WM 2022: Tränen-Abgang von Ronaldo! Portugal-Star emotional nach WM-Aus

Cristiano Ronaldo scheidet mit Portugal aus der WM in Katar aus - und geht unter Tränen in die Kabinen. Christoph Kramer leidet mit.

Der Offensivspieler, der am Samstag erneut nicht in der Startelf stand, aber in der 51. Minute eingewechselt wurde, ging bedröppelt und enttäuscht vom Platz – und wurde beim Gang in die Kabinen dann richtig emotional. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)