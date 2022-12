WM 2022: Historische Marokko-Sensation! Ronaldo-Traum mit Portugal geplatzt

Auf der anderen Seite brachen die Portugiesen bitter enttäuscht zusammen, der WM-Traum zur Krönung einer sagenhaften Karriere Cristiano Ronaldos ist geplatzt! Anfangs agierten die Iberer zu ideenlos, scheiterten an der Latte - und verzweifelten ein ums andere Mal an Marokko-Keeper Bono.

Portugal ohne Ronaldo - und ohne Ideen

CR7 musste in Portugals erstem WM-Viertelfinale seit 2006 abermals auf der Bank Platz nehmen, Trainer Fernando Santos baute dagegen weiter auf den Dreifach-Torschützen und Edelersatz Goncalo Ramos . Einzig William Carvalho musste in der Startelf Portugals nach dem 6:1 über die Schweiz weichen, für ihn rückte Rúben Neves auf.

Führung Marokkos in ungeahnten Höhen

Just als sich beide Mannschaften scheinbar mit einem Halbzeit-Unentschieden abgefunden hatten, stieg Youssef En-Nesyri in den Nachthimmel Katars empor. Mit einem fulminanten Kopfball (42.) in Ronaldo-Sphären köpfte er die Marokkaner in Front und machte sich selbst zum WM-Rekordtorschützen seiner Nation - dabei sahen Portugal-Keeper Diogo Costa und Rúben Dias allerdings äußerst unbeholfen aus.