WM 2022: Das heimliche Prunkstück bei Frankreich

Im französischen Team stehen bei der WM in Katar vor allem die Offensivkünstler um Superstar Kylian Mbappé im Fokus. Das heimliche Prunkstück ist jedoch die Zentrale, wo Aurélien Tchouaméni die Strippen zieht.

Der 23 Jahre alte Ausnahmekönner von Paris Saint-Germain steht für Spektakel, Hochgeschwindigkeitsfußball und Traumtore. Fünfmal hat der französische Superstar bei der WM in Katar bereits zugeschlagen und führt die Torschützenliste an. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Neues Mittelfeld-Duo beeindruckt

Auch im Knaller-Viertelfinale am Samstagabend gegen England werden die beiden Akteure in der Offensive der Équipe Tricolore im Fokus stehen und gemeinsam mit Antoine Griezmann sowie Ousmane Dembélé alles daran setzen, die Three Lions nach allen Regeln der Kunst auseinanderzunehmen. (WM 2022: England - Frankreich, ab 20 Uhr im LIVETICKER)