WM 2022 heute: England - Frankreich, Viertelfinale mit Kylian Mbappé LIVE im TV, Stream, Ticker

Kampfansage an Mbappé: "Werde nicht den roten Teppich ausrollen"

Zum Abschluss der Viertelfinal-Duelle bei der WM in Katar wartet noch ein absoluter Leckerbissen.

So können Sie das WM-Viertelfinale England - Frankreich LIVE verfolgen:

Les Bleus gehen als Favorit in dieses Viertelfinal-Duell, was vor allem an der überragenden Offensive um Superstar Kylian Mbappé liegt, der die WM-Torschützenliste mit fünf Treffern anführt.