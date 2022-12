WM 2022: Bayern-Profi Dayot Upamecano "ist ein Monster"

Der Bayern-Star überzeugte bisher in seinen drei Einsätzen für Frankreich auf ganzer Linie. Nur beim unwichtigen 0:1 zum Abschluss der Gruppenphase wurde der Innenverteidiger geschont.

Frankreich-Coach: „Du bist ein Monster“

Nationaltrainer Didier Deschamps hatte vor der Abreise wohl eine Vorahnung. Am 14. November soll er sich laut L’Équipe mit Upamecano getroffen haben und ihm gesagt haben: „Du bist ein Monster. Ich schaue mir deine Spiele mit Bayern an, du hast alles: die Physis, den Vorwärtsdrang, die Zweikämpfe.“

Bayern-Profi Upamecano stellte viel um

Er arbeitete mit einem Opernsänger zusammen , um seine Nebenleute lautstärker kommandieren zu können. In der Jugend stotterte Upamecano und hatte eine leise Stimme.

„Es ist nicht so, dass man auf einen Schalter drückt und plötzlich das Licht sieht“, sagt einer seiner Vertrauten der L‘Équipe . „Es ist ein Arbeitsprozess von mehreren Monaten, mehreren Jahren“.

In der vergangenen Saison hatte Upamecano beim FC Bayern noch einige Aussetzer. Allerdings hatte er auch den Tod seines Vaters zu verkraften und wirkte zeitweise körperlich nicht in Topform.

Diese Spielzeit bietet sich ein ganz anderes Bild. Er nahm kaum Urlaub und trainierte stattdessen in Paris: „Diese Entscheidung entspricht wirklich dem, was Dayot ist“, erklärt Vincent Mendy, einer seiner Ausbilder in Évreux.