Hallenhockey EM: Deutsche Frauen-Nationalmannschaft gewinnt Finale gegen die Niederlande

In einem dramatischen Finale gewann die Hallenhockey-Nationalmannschaft mit 5:4 (0:1, 1:1, 3:1, 1:1) gegen die Niederlande. „Es ist das allergrößte Geschenk, das wir uns machen konnte“, sagte Pia Märtens, die zur besten Spielerin des Turniers gekürt wurde, bei SPORT1 . (Hockey-EM LIVE auf SPORT1 )

Den besseren Start in die Partie erwischte die Niederlande. Kapitänin Lieke van Wijk brachte ihr Team bereits in der zweiten Minute in Führung.