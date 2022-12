WM 2022: Familie klagt an: Ex-WM-Sprecher gefoltert?

WM-Boss über Arbeiter-Todesfall in Katar: "Gehört zum Leben dazu"

Seit rund einem Jahr sitzt der ehemalige Kommunikationschef des WM-Organisationskomitees Abdullah Ibhais in Haft. Seine Familie fordert nun die sofortige Freilassung und spricht von Folter.

Ibhais Bruder ist der Überzeugung, dass die Gründe für den Gefängnisaufenthalt nicht dem entsprechen, was wirklich vorgefallen ist. „Er ist da, weil er zum Schweigen gebracht werden musste“, sagte Ziad Ibhais im November der ARD . In einem Statement der Menschrechtsorganisation Fair Square wurde nun bekanntgegeben, dass der ehemalige Kommunikationschef gefoltert worden sein soll.

„414 arbeitsbedingte Todesfälle“

Dass es zu Ausbeutungen und Toten kam, hat der WM-Organisationschef Hassan al-Thawadi inzwischen zugegeben. In einem Statement des Komitees wurde kurz darauf bekanntgegeben, dass es zwischen 2014 und 2002 zu „414 arbeitsbedingten Todesfällen“ kam. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Laut seiner Familie soll der ehemalige Kommunikationschef im November für vier Tage „in völliger Dunkelheit in Einzelhaft verbracht haben, nachdem er körperlich angegriffen worden war“, berichtet die Süddeutsche Zeitung . Die Zelle soll zwei mal ein Meter groß gewesen sein mit einem Loch im Boden als Toilette sowie Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Anschuldigungen an die FIFA

In einem Brief richtet sich Ibhais Familie auch an die FIFA. Sie kritisieren das Schweigen und die Gleichgültigkeit des Weltverbandes.