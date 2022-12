Niederlage zum Abschluss: Bochum unterliegt Zweitligist KSC

Letsch will in der Rückrunde den Klassenerhalt schaffen © FIRO/FIRO/SID

Der abstiegsbedrohte Traditionsverein verlor im Heim-Testspiel gegen Zweitligist Karlsruher SC mit 1:2 (0:1). Daniel O‘Shaughnessy (23.) und Lucas Cueto (70.) brachten den KSC in Führung, Philipp Hofmann (82.) traf gegen seinen Ex-Klub nur noch zum Anschluss.

Für die Bochumer geht es nun über die Weihnachtszeit in eine Trainingspause. Ab dem 7. Januar steht dann zur Vorbereitung auf die Mission Klassenverbleib ein Trainingslager in Jerez de la Frontera an.