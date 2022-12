Biathlon: Staffel belohnt sich in Hochfilzen nach hartem Fight

Aber Johannes Kühn war - ebenso wie das ganze Team - an diesem Tag in ausgezeichneter Laufform und nahm der Spitzengruppe Sekunde um Sekunde in der Loipe ab. Ärgerlich, dass er beim Stehendschießen nicht fehlerfrei blieb, sondern in die Strafrunde musste. „Stehen tu ich mich einfacher schwerer als liegend. Die erste Runde war brutal schwer. Da hat jeder Vollgas gegeben. Im Stehen war es dann schwierig und ich habe versucht zu kämpfen.“