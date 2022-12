Mainz mit Unentschieden zum Jahresausklang

Mainz startet am 21. Januar in die zweite Saisonhälfte © AFP/SID/DANIEL ROLAND

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat zum Abschluss des Kalenderjahres ein Erfolgserlebnis verpasst. Im zweiten Test des Winter-Trainingslagers auf Mallorca trennten sich die Rheinhessen und der spanische Erstligist RCD Mallorca am Samstag mit 2:2 (2:1).

Zuvor hatte das Team von Trainer Bo Svensson gegen Mallorcas zweite Mannschaft am Mittwoch mit 3:1 gewonnen.

Das zweite Winter-Trainingslager findet vom 4. bis 11. Januar an der spanischen Costa del Sol statt, bevor die Mainzer am 21. Januar in der Bundesliga beim VfB Stuttgart antreten.