Ski alpin: Bassino gewinnt in Sestriere

Skirennläuferin Marta Bassino hat beim Riesenslalom in Sestriere einen Heimsieg gefeiert. Die 26-Jährige setzte sich am Samstag nach zwei Läufen in 2:28,89 Minuten vor der Schwedin Sara Hector (+ 0,11 Sekunden) und Petra Vlhova (+ 0,40) durch und machte ihren insgesamt sechsten Weltcup-Erfolg perfekt. Die Slowakin Vlhova verspielte ihren Führung aus dem ersten Durchgang.