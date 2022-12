Schalke verleiht Calhanoglu an Sandhausen

Fußball-Bundesligist Schalke 04 leiht seinen Linksverteidiger Kerim Calhanoglu bis zum Saisonende an den Zweitligisten SV Sandhausen aus.

Fußball-Bundesligist Schalke 04 leiht seinen Linksverteidiger Kerim Calhanoglu bis zum Saisonende an den Zweitligisten SV Sandhausen aus. Der 20-Jährige hat in der laufenden Saison sowohl für das Bundesliga-Team (drei Einsätze) als auch die Schalker Regionalliga-Reserve (elf) gespielt. Zudem lief er in den vergangenen Jahren insgesamt 22-mal für deutsche U-Nationalmannschaften auf.