WM 2022: Cristiano Ronaldo macht weiter Negativschlagzeilen - zerstört er sein Vermächtnis?

"Ronaldo will nicht akzeptieren, dass seine Zeit vorbei ist"

Die Mannschaft machte sich soeben in die Fankurve auf, um den Kantersieg gebührend zu feiern. Nur einer spielte nicht mit. Ausgerechnet Kapitän Cristiano Ronaldo war mit großem Abstand vorneweg gestiefelt, klatschte kurz dem Anhang zu und verschwand alleine in die Katakomben , ohne mit seinen Teamkollegen zu feiern.

Manch einer dürfte beim Anblick dieses Frust-Abgangs ein Déjà-vu gehabt haben. Hatte CR7 doch nur wenige Wochen zuvor mit einer ähnlichen Aktion bei seinem Klub Manchester United für ordentlich Wirbel gesorgt. Beim 2:0-Sieg über die Tottenham Hotspur war Ronaldo noch vor dem Schlusspfiff beleidigt in die Katakomben verschwunden.

Trauriger Abgang einer United-Legende

Der Niederländer traute sich nämlich als erster Trainer in Ronaldos Laufbahn, den Portugiesen regelmäßig auf die Ersatzbank zu setzen. Für den eitlen Superstar eine Majestätsbeleidigung.

Das machte er auch in einem äußerst bizarren wie langen Interview mit Journalist und Freund Piers Morgan deutlich, das kurz vor der Weltmeisterschaft erschien. Ronaldo schaffte es dabei, in anderthalb Stunden jedem die Schuld an seiner verfahrenen Situation bei United zu geben - mit Ausnahme von sich selbst.