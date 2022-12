Saison-Aus für Manuel Neuer! Bayern-Bosse Kahn und Salihamidzic reagieren

„Die Nachricht von Manuels Verletzung hat uns alle schockiert. Wir werden ihm zur Seite stehen und ihn auf seinem Weg zu seinem Comeback begleiten. Er wird auch diese schwere Verletzung meistern und so stark wie zuvor auf den Platz zurückkehren“, wurde der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn in der Pressemitteilung zu Neuers Ausfall zitiert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Salihamidzic: „Dass Manuel so einen Unfall hatte, ist fürchterlich“

Auch Hasan Salihamidzic zeigte sich bestürzt. „Dass Manuel so einen Unfall hatte, ist fürchterlich, und natürlich sind alle unsere Gedanken bei ihm. Ich habe gestern und heute mit ihm gesprochen, die OP verlief bestmöglich", erklärte der Sportvorstand der Münchner.

Für den FC Bayern geht die Fußball-Saison im neuen Jahr am 20. Januar mit einem Auswärtsspiel in der Bundesliga gegen RB Leipzig weiter. Auch im DFB-Pokal und in der Champions League sind die Münchner noch vertreten.