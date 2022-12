Anzeige

WM 2022: "Idiot!" Lionel Messi pöbelt im TV gegen Weghorst Messi mit Pöbel-Attacke im TV

Trotz verspieltem 2:0: Messi führt Argentinien ins Halbfinale

SPORT1

Lionel Messi legt sich nach dem WM-Viertelfinale mit einem Gegenspieler an. Der argentinische Superstar bezeichnet Wout Weghorst als Idioten - und fordert wenig später Respekt.

Lionel Messi ist für geniale Pässe bekannt. Für seinen eiskalten Abschluss. Atemberaubende Solos.

Vieles davon zeigte er auch beim spektakulären Einzug ins WM-Halbfinale mit Argentinien. Was sich jedoch nach dem Triumph über die Niederlande im Elfmeterschießen abspielte, war eher ungewöhnlich. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Messi legte sich noch auf dem Platz mit Oranje-Coach Louis van Gaal an - und pöbelte später vor laufenden Kameras im Interview mit TyCSports auch gegen einen Gegenspieler.

„Was schaust du so, du Idiot?“, fragte Messi in den Katakomben des Lusail-Stadions, als Wout Weghorst hinter ihm vorbeiging. Der Ex-Bundesliga-Spieler Weghorst hatte Oranje zuvor mit zwei Toren in die Verlängerung geschossen.

Nach Pöbelei: Messi fordert Respekt

Messi erklärte seinen ungewöhnlichen Auftritt etwas später in der Mixed Zone. Weghorst habe nach seiner Einwechslung auf dem Platz die ganze Zeit geredet. „Ich respektiere jeden, aber ich will auch respektiert werden“, meinte Messi. Die Aussagen seien in der Hitze des Moments gefallen.

Weghorst wollte die Messi-Aussagen derweil übrigens nicht auf sich sitzen lassen und hatte sich nach dessen Pöbelei zum Superstar der Argentinier umgedreht. Messis Kumpel und Ex-Kollege Sergio Agüero schritt dazwischen. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

„Er hat gerufen: ‚Hey Messi, ähm, Messi‘“, berichtete Agüero bei ESPN: „Dann bin ich zu ihm gegangen, um ihn zu beruhigen. Sei still, habe ich gesagt. Dann haben wir uns die Hände geschüttelt und das wars.“ Agüero fügt mit Blick auf den 1,97 Meter großen Weghorst noch hinzu: „Aber er war groß, huh?“

