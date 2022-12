ARD: 8,04 Mio. sehen Elfmeter-Thriller von Messi und Co.

Die ARD verbuchte am Freitagabend mit 8,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern beim Viertelfinal-Elfmeter-Thriller zwischen Argentinien und den Niederlanden (2:2 n.V., 4:3 i.E.) die beste Quote bei der WM in Katar bei einem Spiel ohne deutsche Beteiligung. Der Marktanteil betrug 30,7 Prozent.