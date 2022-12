WM 2022: Niederlande trauert, Argentinien provoziert - ein Foto geht um die Welt

Das WM-Viertelfinale zwischen der Niederlande und Argentinien erhitzt die Gemüter. Im entscheidenden Moment sind sich Freud, Leid und Häme so nah wie selten, die Fotografen halten drauf.

Grenzenloser Jubel, Schadenfreude, Wut, Fassungslosigkeit und tiefe Trauer, festgehalten in einem Moment für die Ewigkeit.

Niederlande trauert nach Elfer-Drama - Argentinien schadenfroh

Die Argentinier rund um Lionel Messi setzten an zum obligatorischen Jubellauf in Richtung des finalen Schützen und Torhüter Emiliano Martínez, der zwei Elfmeter gehalten hatte, doch in den Siegestaumel mischte sich auch Häme gegenüber den geschlagenen Niederländern.