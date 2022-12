WM 2022: US-Reporter Grant Wahl stirbt mit 49 bei Viertelfinale Argentinien - Niederlande US-Reporter stirbt bei WM im Stadion

Grant Wahl ist tot © Getty Images

SPORT1

Der US-Reporter Grant Wahl stirbt beim Halbfinaleinzug der Argentinier auf der Tribüne. Der bekannte Journalist begleitete seine achte Weltmeisterschaft - und hatte kurz vor seinem Tod von einer Erkrankung berichtet.

Der Halbfinal-Einzug von Argentinien ist von einem tragischen Todesfall überschattet worden.

Grant Wahl, einer der bekanntesten Sportreporter der USA, verstarb beim Sieg der Albiceleste gegen die Niederlande auf der Tribüne. Er wurde 49 Jahre alt. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Wie Kollegen des Journalisten berichten, brach Wahl während der Verlängerung zusammen. Den genialen Freistoßtrick der letztlich erst im Elfmeterschießen geschlagenen Niederländer in der Nachspielzeit hatte er kurz zuvor noch in einem Tweet gefeiert.

Wie ESPN berichtet, wurde Wahl nach seinem Zusammenbruch auf den Zuschauerrängen umgehend medizinisch versorgt, konnte aber nicht mehr gerettet werden.

Rafael Cores, der auf der Tribüne neben Wahl gesessen hatte, schilderte die unwirkliche Situation bei Twitter: „Er hat an seinem Laptop an seiner Story gearbeitet, es war etwas vier Minuten vor der Verlängerung. Er hat nur Minuten vorher noch über einen Witz gelacht, den wir bei Twitter gesehen haben. Ich kann es nicht glauben.“

Wahl berichtete bereits von seiner achten Weltmeisterschaft. Der US-Fußballverband veröffentlichte ein Statement und drückte dabei seine Anteilnahme aus. Seine Frau Céline Gounder schrieb bei Twitter, sei stehe völlig unter Schock.

Auch LeBron James drückte der Familie sein Beileid aus. James und den Reporter verband eine besondere Beziehung, wie der NBA-Star erzählte.

Wahl schrieb die erste Cover-Story über James in der Sports Illustrated. „Jedes Mal, wenn ich seinen Name hörte, erinnerte ich mich an meine Teenagerzeit, als Grant bei uns zu Hause war. Es ist ein tragischer Verlust“, erklärte der 37-Jährige.

Wahl berichtete selbst noch von Erkrankung

Wahl selbst hatte am Montag auf seiner Website berichtet, dass er eine Klinik besucht habe, weil sich sein Gesundheitszustand in den vergangenen Wochen verschlechtert habe.

„Mein Körper hat mir endlich den Dienst versagt“, schrieb der Reporter dabei: „Drei Wochen mit wenig Schlaf, viel Stress und viel Arbeit können einem das antun.“ Er habe sich seit rund zehn Tagen mit einer Erkältung herumgeschlagen. Diese habe sich „in etwas Ernsteres“ gewandelt, in der Nacht des USA-Spiels gegen die Niederlande im Achtelfinale. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

„Ich konnte im Oberkörper ein neues Level an Druck und Unbehagen fühlen“, schilderte Wahl. Sämtliche COVID-Tests seien negativ ausgefallen. In der Klinik habe man ihm mitgeteilt, dass er wahrscheinlich an Bronchitis leide.

„Klingt wie das Todesrasseln manchmal“

Am Donnerstag habe er dann erneut eine Klinik aufgesucht und sich anschließend ein wenig erholt. „Ich huste sehr viel. Alle husten hier, es betrifft nicht nur mich. So viele Journalisten haben diesen verrückten Husten. Klingt wie das Todesrasseln manchmal.“

Und weiter: „Wir sehen nicht viele COVID-Fälle. Wir sehen viele allgemeine Krankheiten, Husten, Erkältungen und ich kann es kaum erwarten, das, was ich habe, hinter mir zu lassen.“ Nichtsdestotrotz wollte er bei den Viertelfinal-Partien „wieder am Start sein“.