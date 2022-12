WM 2022: "Niedergang ist selbstverschuldet" - deutliche Kritik an Cristiano Ronaldo

Verzockt Cristiano Ronaldo auf der Zielgerade seiner Karriere alle Sympathien? Auch in Portugal wird das Verhalten von CR7 bei der Weltmeisterschaft in Katar immer kritischer gesehen.

Das Aus bei Manchester United nach einem denkwürdigen Interview. Der peinliche Jubel bei der Weltmeisterschaft über ein Tor, das ihm nicht gehörte. Der Bankplatz im Achtelfinale des Turniers in Katar beim 6:1-Kantersieg Portugals gegen die Schweiz .

Fans forderten Bankplatz für Ronaldo

Duarte Monteiro, Journalist bei den portugiesischen Plattformen zerozero und ElevenSports, ordnet die Situation bei SPORT1 ein: „Noch vor der Partie gegen die Schweiz gab es in einer der größten Sportzeitungen in Portugal - der A Bola - eine Umfrage. 70 Prozent der Leser waren der Meinung, dass Ronaldo nicht von Beginn an spielen sollte.“ (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)