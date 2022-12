WM 2022: Messi knöpft sich van Gaal vor! Argentinien-Provokationen gegen Oranje

Die Freude bei den Argentiniern war verständlicherweise groß - allerdings mischten sich auch Provokationen in die Feierszenen.

So machten mehrere Argentinien-Stars nach dem letzten verwandelten Elfmeter von Lautaro Martínez abfällige Gesten in Richtung der trauernden Niederländer.

Messi schießt gegen van Gaal

Und Lionel Messi feierte nicht nur vor der niederländischen Bank - er konfrontierte zudem Bondscoach Louis van Gaal und dessen Staff! Offenbar hatte es ihm nicht gefallen, was van Gaal vor dem Spiel gesagt hatte. Er formte zumindest eine entsprechende Geste mit seinen Händen.

Die Umstellung sei „vorteilhaft“ für Oranje. Zudem hatte van Gaal gemeint, es sei „nicht so schwierig, eine Antwort darauf zu finden, wie man Messi stoppen kann“, der Superstar beteilige sich „nicht viel am Spiel, wenn der Gegner in Ballbesitz ist“. Der Bondscoach hatte auch immer wieder betont, dass er mit seinem Team Elfmeterschießen geübt habe. (DATEN: WM-Spielplan 2022)