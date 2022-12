NFL: Glenn Foster - selbst im Tod findet er keine Ruhe

Glenn Foster spielte 2013 und 2014 für die New Orleans Saints © Imago

Das befürchtet die Witwe des ehemaligen NFL-Profis von den New Orleans Saints und hat nun Klage gegen das verantwortliche Bestattungsunternehmen eingereicht. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend.

Foster stirbt auf dem Weg zu einer medizinischen Untersuchung

Der damals 31 Jahre alte Defensive End starb am 6. Dezember 2021 in Polizeigewahrsam, nachdem er zwei Tage zuvor mit den Behörden in Alabama aneinandergeraten war.