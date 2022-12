WM 2022: DFB "satt, träge, selbstgerecht" - Bob Hanning rechnet ab!

Rund eine Woche ist es her, dass die DFB-Auswahl bei der WM in Katar ausgeschieden ist. Nun meldet sich Bob Hanning, Geschäftsführer des Handball-Bundesligisten Füchse Berlin, zu Wort und holt zum Rundumschlag aus.

Das Ausscheiden der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar hat nun Bob Hanning, den langjährigen Vizepräsidenten des Deutschen Handballbundes (DHB), dazu veranlasst, sich zu Wort zu melden. Herausgekommen ist dabei eine Generalabrechnung mit dem deutschen Fußball.

Er könne sich „nicht an einen ähnlich trostlosen Turnier-Auftritt einer deutschen Fußballnationalmannschaft“ erinnern, schrieb Hanning in einem Essay für den Tagesspiegel . „Ohne Feuer. Ohne Eifer. Ohne Ehrgeiz. Ohne Mumm“, sei die DFB-Auswahl laut Hanning aufgetreten. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

„Steffen Baumgart, das wäre mal einer“

„Peinlicher Schlingerkurs“ in Katar

Auch das Auftreten der DFB-Delegation in Katar kritisierte Hanning deutlich. Angefangen habe das mit der Quartierswahl, welche „an Absurdität kaum zu überbieten“ gewesen sei. Die deutsche Auswahl hatte nicht in Doha, sondern in einem Luxus-Hotel außerhalb logiert.